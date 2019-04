Drie verdachten in beeld voor brute dierenmoord bij kinderboerderij

NAARDEN - De politie heeft drie verdachten in beeld voor de brute mishandeling, vorig jaar september, van een haan. Op kinderboerderij De Pluimgraaf in Naarden doodde een groepje tieners destijds het dier door met hem te 'voetballen'.

De jeugdige daders (16 à 17 jaar) braken in de nacht van 22 op 23 september in en namen - zonder dat het werd opgemerkt - een haan mee. Op een veldje verderop werd het dier in een zak gestopt en als voetbal gebruikt.

De barbaarse actie van de tieners leidde eind vorig jaar tot geschokte reacties in het dorp. Om te voorkomen dat er meer dieren zouden worden gestolen en mishandeld, zamelde de stichting achter de kinderboerderij geld in voor een beveiligingscamera. Dit was al snel voor elkaar, waarna de camera kon worden opgehangen.

'Nog niet klaar'

Politiewoordvoerder Maren Wonder geeft aan dat het onderzoek naar de mishandeling 'nog niet klaar' is. "Maar wel in de afrondende fase. Wanneer het is afgerond zal het worden aangeboden aan het Openbaar Ministerie (OM)."

Het OM zal vervolgens bekijken of ze de jeugdige verdachten wil vervolgen.