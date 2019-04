Hop on-hop off-boot in Small Amsterdam: "Roer letterlijk omgegooid"

WEESP - Over een paar dagen vaart er een heuse hop on-hop off-boot door Small Amsterdam, zoals Weesp meer dan eens wordt genoemd. Hiermee komt voor Paul Pappot en Stef van Riggelen een droom uit. Ze hebben hun baan opgezegd, en willen iedereen van het water laten genieten.

Paul was meubelverkoper en Stef grafisch ontwerper. Maar ze wilden wat anders, iets dat ze echt leuk zouden vinden. "Midlifecrisis, hè", bekennen ze lachend. "We hebben het roer letterlijk omgegooid."

'Weinig te beleven'

"Het overvolle Amsterdam zorgt voor meer toeristen in Weesp en die willen wat bieden", vertelt Paul. "Nu is er op het water nog weinig te beleven." Omdat ze ook merkten dat de verbinding tussen Fort Uitermeer, Weesp en Muiden nu te wensen overlaat is, bedachten ze het 'hop on-hop off'-principe op het water. Je stapt in en uit waar je maar wilt.

"Water geeft zo'n heerlijke ontspanning. Als je een uurtje aan het varen bent, is het bijna alsof je een dag bent weggeweest, zo heerlijk. En dat willen we overbrengen op andere mensen", aldus Stef. Aan boord van hun reddingssloep is plaats voor zo'n twintig personen.

Geen rondvaartboot

"Het is belangrijk voor ons dat het geen rondvaartboot is, zoals je veel in Amsterdam ziet. Want dan is de beleving toch anders. We willen het echt een ontspannen sfeer creëren."

Komend weekend beginnen ze met hun eerste tours.