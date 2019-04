Amsterdamse driehoek stelt taskforce in om handgranaatterreur en plofkraken te stoppen

AMSTERDAM - De driehoek van burgemeester, justitie en politie in Amsterdam gaat een taskforce instellen die geweld tegen ondernemers moet tegengaan. Aanleiding is het grote aantal incidenten met handgranaten en plofkraken in de stad.

Sinds vorig jaar zou het aantal incidenten groeien. Ook vanochtend was het weer raak: er werd een plofkraak gepleegd bij het Delflandplein. Iets later bleek er ook een handgranaat voor de deur van een coffeeshop aan de Brouwersgracht te liggen.

'Dit soort incidenten raakt niet alleen de betreffende ondernemers, maar levert ook groot gevaar op voor omwonenden en voorbijgangers', schrijft de driehoek.

Aanvullende maatregelen

De taskforce moet daarom onderzoeken of het mogelijk is om de incidenten te voorkomen. Daarbij wordt er gekeken naar welke aanvullende maatregelen de gemeente kan nemen.

Omdat incidenten met handgranaten ook in andere steden voorkomen, gaat de taskforce een samenwerking aan. Daarbij wordt er zowel met de andere steden gesproken, als met de rijksoverheid.