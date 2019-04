VIDEO: Getuige plofkraak Amsterdam rent vluchtende verdachten achterna

AMSTERDAM - Op nieuwe beelden van de plofkraak op het Delflandplein in Amsterdam Slotervaart is te zien hoe een omstander probeert de twee vluchtende verdachten in de kraag te vatten.

Te zien is hoe de getuige over de stoep richting de scooter van de plofkrakers rent. Als de bestuurder afremt om zijn compagnon achterop te laten springen, lijkt het erop dat hij de plofkrakers te pakken krijgt. Uiteindelijk zijn ze hem toch te snel af en scheuren weg.

De plofkraak op de geldautomaat op het Delflandplein is al de tweede in nog geen half jaar tijd. Bij de vorige kraak konden de dieven geen buit maken. Het is onbekend of dat dit keer wel gelukt is.