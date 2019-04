'Ordinaire vrouwen' gezocht voor opnames Komt een man bij de dokter

PURMEREND - Ordinair, knap en altijd al eens op televisie willen komen? Dan is dit je kans: Komt een man bij de Dokter is op zoek naar vrouwelijke schoonheden rond de 30 jaar die ordinaire types willen spelen in de televisieserie.

Rijk word je er niet van: voor vier en een half uur werk krijgen figuranten een vergoeding van 35 euro. Zo blijkt uit de oproep op de Facebook-pagina van het castingbureau. De opnames vinden volgende week dinsdag plaats in Purmerend.

Komt een man bij de dokter wordt al sinds 2012 op televisie en wordt uitgezonden op SBS6.

Kan jij er volgende week bij zijn? Stuur dan een mailtje met je gegevens, recente foto en telefoonnummer naar info@multacasting.nl met het onderwerp 'Ordinair'.