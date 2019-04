Documentaire Tromp legt huisartsdrama Tuitjenhorn bloot: "Hele wereld mag het weten"

TUITJENHORN - Een emotionele première vandaag van de documentaire 'De Zaak Tuitjenhorn' in het Amsterdamse filmmuseum Eye. De film gaat over huisarts Nico Tromp die onterecht wordt beschuldigd van moord en zelfmoord pleegt, maar vooral ook over de strijd tegen de staat van weduwe Anneke Tromp voor eerherstel van haar man. "Zijn dood was niet nodig geweest."

Honderden aanwezigen, artsen, vrienden en familie komen aangeslagen uit de première van de documentaire De Zaak Tuitjenhorn in filmmuseum Eye. "Het heeft me ontzettend aangegrepen. Het is een Kafka-verhaal die zijn weerga niet kent, waar Nico Tromp in terecht gekomen," vertelt filmmaker Sarah Vos aan NH Nieuws.

Moord

In 2013 wijkt huisarts Nico Tromp af van de protocollen om een stervende kankerpatiënt palliatief te verdoven. De patiënt overlijdt vlak daarop. Als de coassistente van Tromp dit meldt aan haar leidinggevende, wordt de huisarts zonder wederhoor door de Inspectie en justitie beschuldigd van moord. Kort hierna maakt Tromp een einde aan zijn leven.

Lees ook: 'Tromp heeft mijn man niet vermoord'

"Het is een prachtige documentaire geworden. Het doet recht aan mijn man," vertelt weduwe Anneke Tromp na afloop van de film. "Het is overduidelijk dat het nooit had mogen gebeuren. Mijn man was er nog geweest als instanties niet zo ondoordacht hadden gehandeld. Toegeven dat ze fout zitten heb ik nog steeds niet gehoord."

Lees ook: Inspectie door het stof

"Het mooiste zou zijn als na deze film een discussie op gang komt tussen artsen en instanties over de angstcultuur," hoopt Sarah Vos. "Bij de voorpremière zijn al heel veel artsen naar me toegekomen met hun verhalen.

Gemangeld

Weduwe Anneke Tromp hoopt zich in toekomst nog meer in te kunnen zetten voor huisartsen, waartegen een klacht is ingediend. "Met elkaar elkaar een stem geven aan de verontwaardiging over hoe je als collega gemangeld kunt worden in een systeem waar je geen uitweg in ziet."

De documentaire 'De Zaak Tuitjenhorn' wordt maandag 6 mei uitgezonden om 20:25 uur op NPO2.