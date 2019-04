Hoop voor turnvereniging Stede Broec na verrassing in gemeenteraad

STEDE BROEC - De Gymnastiek en Turnvereniging Stede Broec (GTS) kan mogelijk toch blijven bestaan. Bij de raadsvergadering van gisteravond kwam een grote verrassing uit de lucht vallen. Fractievoorzitter Wilma de Wit van de Onafhankelijke Partij (OP) deed het voorstel om het huidige pand van GTS te kopen. De vereniging hoeft daarmee niet te stoppen.

De vereniging met 400 leden verkeert in zwaar weer, omdat ze weg moeten uit hun huidige locatie omdat deze te koop staat. Een nieuw pand is gevonden, maar dit moet voor veel geld worden verbouwd. De vereniging kan dit niet betalen. De vereniging klopte daarom bij de gemeente al eerder aan voor hulp.

Voorstel

Gisteravond kwam er een helpende hand vanuit de Onafhankelijke Partij. De volledige gemeenteraad bleek het eens met het voorstel van fractievoorzitter De Wit om het huidige pand aan te kopen. Toch gaat het niet zo één, twee, drie. De gemeente heeft namelijk een streng beleid om alle vastgoed af te stoten.

Maar De Wit sprak een hartverwarmend verhaal dat de vereniging niet verloren mag gaan. "Er zijn kaders geschept, maar nood breekt wet. De sportvereniging moet voorrang krijgen over de regels", vertelt Susan Stolle van GTS over De Wit's conclusie.

Twee maanden onderzoek

Voordat de definitieve koop wordt doorgezet en de vereniging gered kan worden, moet het nodige worden onderzocht. Verantwoordelijke wethouder Nico Slagter heeft aangegeven hier twee maanden voor nodig te hebben. Hij zoekt in eerste instantie uit of er geen haken en ogen zijn aan de mogelijke aankoop.

Daarnaast wordt onderzocht of GTS alsnog kan profiteren van de bestaande sportaccommodaties in de regio. Stolle blijft erbij dat dit niet de beste oplossing is omdat topturners een vaste standplaats nodig hebben waar ze veel uren kunnen maken. Een soort 'uitwisseling' van sportverenigingen zou ook nog een oplossing zijn. Er wordt gekeken naar een mogelijk vorm hiervan.

Trillend en zenuwachtig

De tribunes waren gisteren goed gevuld met veel turners in tenue en bezorgde ouders. Stolle zat er trillend naast. "Ik was ontzettend zenuwachtig. We weten dat we nog een slag om de arm moeten houden, maar we hebben na afloop wel een klein vreugdedansje gedaan met zijn allen."

De wachtende termijn van twee maanden wordt een gespannen periode voor GTS. "Er blijft natuurlijk onzekerheid voor de vaste trainers en de topturners tot aan de zomervakantie. Maar de gemeente heeft gelijk een optie genomen op de panden en de stemming was zo positief dat we echt blij mogen zijn."