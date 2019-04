Paardenraces Alkmaar stilgelegd: "Ik kan er nog steeds niet over uit"

ANDIJK - Annie Swagerman-Smit uit Andijk is verknocht aan paarden. Het nieuws dat de paardenraces in Alkmaar zijn stilgelegd sloeg dan ook in als een bom. "Ik was heel erg geschrokken. Ik kan er nog steeds niet over uit", aldus Swagerman.

Het drafcentrum verkeert in acute financiële problemen. Het wegvallen van een Hilversumse hoofdsponsor zorgt voor een tekort van ruim een miljoen euro.

Ook een evenement dat gepland stond op 6 mei, gaat niet door. Toch blijft de paardenfan hoop houden. "Met een paar goede sponsoren zouden wij in ieder geval in de winter kunnen koersen", zei Swagerman.

Jongeren haken af

Het gaat slecht in de drafsport. Bijna alle drafsportcentra kampen met teruglopende bezoekers aantallen en dus inkomsten. "De jongeren hebben geen belangstelling voor de sport", zei voorzitter Arie Zwijnenburg daar eerder over tegen NH Nieuws.

"En het heeft te maken met een teruglopende middenstand. Melkboeren, groenteboeren en slagers waren vroeger vaste klanten op de paardencircuits. Maar die stand is aan het verdwijnen en daar heeft de paardensport last van"