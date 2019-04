Nieuwe sponsors moeten paardenraces in Alkmaar redden

ALKMAAR - "Waardeloos. Daar komt het eigenlijk op neer", zegt Arie Zwijnenberg, voorzitter van Drafcentrum Alkmaar over het stilleggen van de paardenraces. Er wordt niet meer geraced omdat het drafcentrum financiële problemen heeft. Het wegvallen van een Hilversumse hoofdsponsor zorgt voor een tekort van ruim een miljoen euro.

"Ja, toen viel er opeens een lange stilte", zegt Zwijnenburg. Het bestuur gaat de komende tijd op zoek naar nieuwe sponsors. Tot die tijd blijven de tribunes langs de drafbaan leeg.

Het gaat niet goed met de drafsport. Er zijn minder racepaarden, minder publiek en jongeren zijn niet geïnteresseerd. "Je moet ermee in aanraking komen. Dan raak je ermee besmet", zegt paardentrainster Krista Timmer. "Het is gewoon heel slecht voor de sport. Dat is heel jammer."