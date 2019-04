Verontwaardiging om besmeurde zwerfkeien op Texel: "Raakt me aan het hart"

TEXEL - Texelaars hebben geen goed woord over voor de vandalen die twee eeuwenoude zwerfkeien op Texel hebben besmeurd met verf. "Dit is gewoon vernieling van gemeenschappelijk erfgoed. En dat raakt me echt aan het hart, dat vind ik echt erg", aldus Arthur Oosterbaan van Ecomare.

Eckard Boot van Natuurmonumenten ontdekte de bekladde stenen op Tweede Paasdag. "Toen zag ik dit, en ik dacht 'ah nee he, het is toch niet waar!'"

De gigantische keien zijn afgelopen november per toeval ontdekt op Texel. Medewerkers van de provincie stuitten erop, toen ze een sloot aan het uitgraven waren in natuurgebied Waalenburg.

Zeepokken

De stenen zijn bijzonder omdat er veel zogeheten zeepokken op zitten. Aan het soort zeepokken kan je volgens Arthur zien dat ze in de Waddenzee gelegen hebben. "En nou was het hier Waddenzee tot ongeveer 1300, dus waarschijnlijk lagen deze stenen hier al toen hier die zee lag."

Het is daarom extra zonde dat de stenen beklad zijn. Ze zullen schoongemaakt moeten worden, maar dan gaan waarschijnlijk al die zeepokken eraf.

Duur karwei

Ook is de schoonmaak een duur karwei. "Ik hoorde al bedragen van 3000 a 4000 euro", vertelt Eckard. Daarom is er aangifte gedaan. "Als de daders er straks misschien zijn, dan kunnen zij voor de schade opdraaien."