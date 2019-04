Brand treft winkel goochelaar: "Wist ik maar een truc om dit ongedaan te maken"

HEEMSKERK - Ron Timmer wist niet wat hij zag toen hij vanmorgen de winkelruimte van zijn 'Magicshop' in Heemskerk inspecteerde na een brand gisteravond. "Dat is wel even schrikken. De hele voorraad is verwoest. Alles is zwart."

Ron werd vannacht om 01.30 uur door de politie gebeld met de mededeling dat zijn winkel door een hevige brand was getroffen. Alle muren staan er nog, maar op dat moment was al duidelijk dat de schade groot was. "Ja, dat zag je meteen."

Winkelvoorraad in rook op

Hoewel hij als goochelaar een man van de illusie is, had hij graag geloofd dat wat hij vannacht zag geen werkelijkheid was. Helaas bleek vanochtend dat dat wel zo was. De ravage in zijn winkel was keiharde werkelijkheid. "Alles zwart, de hele winkelvoorraad in rook op. Kende ik maar een truc om dit ongedaan te maken. Helaas is die er niet."



Ron is een positief gestemd mens en dus zet hij zijn schouders onder de herbouw van zijn winkel. Hij heeft overigens geen andere keuze. Hij is een populair goochelaar en bedenker van trucs. Online gaat de vraag naar zijn producten gewoon door. "De winkel zal wel een tijdje dicht zijn, maar gelukkig hebben we internet. Terwijl hier brand woedde, gingen de bestellingen gewoon door."

Wereldfaam

Ron heeft met zijn collega Peter Eggink een goocheltruc bedacht waarmee ze wereldfaam hebben verworven. De twee waren de grote hit tijdens een groot goochel-evenement in Blackpool. De truc met een blikje cola en een muntje gaat de hele wereld over. Ook mocht hij de act laten zien in De Wereld Draait Door. En nu dit.

"Zo gaat dat helaas. Je valt soms en dan is het de kunst weer op te klimmen. Ik ga gewoon mijn schouders eronder zetten. Ik zie alweer mogelijkheden om de winkel helemaal opnieuw in te richten."

De Veiligheidsregio Kennemerland zegt een onderzoek te zijn begonnen. Volgens Ron is er waarschijnlijk kortsluiting geweest. De mensen die boven de winkel wonen konden hun appartement op tijd verlaten. Zij hebben de nacht elders doorgebracht. Ron: "Gelukkig is hen niets overkomen. Het gaat goed met ze. Gelukkig."