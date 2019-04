Uitslaande brand in bedrijfspand Heemskerk: woningen ontruimd

HEEMSKERK - In een bedrijfsverzamelgebouw in Heemskerk heeft gisteravond laat brand gewoed. Een deel van de omwonenden kon niet terug naar huis, heeft de nacht ergens anders doorgebracht.

Snel nadat de brand in het pand aan de Lijnbaan rond 23.45 uur werd ontdekt, ging de brandweer het vuur te lijf. Er was sprake van meerdere brandhaarden, waarvan de laatste rond 00.45 was geblust.

Ondertussen waren de bewoners van de woningen boven het bedrijf uit bed gehaald. Twee van hen zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar ze zijn volgens getuigen niet ernstig gewond geraakt.

Ook toen de brand onder controle was, kon de brandweer nog niet alle appartementen vrijgeven. De bewoners van die woningen hebben op andere adressen geslapen, waaronder bij enkele behulpzame buren, zo twittert de Veiligheidsregio.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.