Hoger beroep Haarlemse Hells Angels afgewezen: clubhuis terecht langer dicht

HAARLEM - De Haarlemse burgemeester Jos Wienen heeft in 2017 terecht besloten het clubhuis van motorbende Hells Angels langer dicht te houden.

De Raad van State bevestigt vandaag dat hij een verzoek om heropening van het clubhuis terecht heeft geweigerd.

Lees ook: Grote politieactie tegen Haarlemse Hells Angels: alle leden opgepakt

De burgemeester sloot het pand in januari 2017, nadat bij een inval onder meer drugs waren aangetroffen. Een half jaar later vroegen de Hells Angels om het pand te mogen heropenen, maar de gemeente weigerde dat omdat dat de openbare orde weer zou verstoren.

De rechtbank in Noord-Holland bevestigde de beslissing van Wienen, waarop de Hells Angels bij de Raad van State in beroep gingen. Die stelt nu eveneens dat de burgemeester het clubhuis niet eerder dan na twee jaar had hoeven heropenen.

Lees ook: Haarlemse Hells Angels willen clubhuis terug: 'Rotte appels uit vereniging gezet'

Overigens wordt Wienen streng beveiligd omdat hij wordt bedreigd. Het is niet bekend uit welke hoek die dreiging komt.