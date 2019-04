Ajax doet wat het doen moet en wint met 4-2 van Vitesse

AMSTERDAM - Ajax versloeg de bus die Vitesse voor het eigen doel parkeerde, maar kreeg het nog lastig toen de Arnhemmers in de tweede helft na de 3-0 gingen aanvallen. Uiteindelijk werd het 4-2 voor de Amsterdammers. Ajax blijft de nummer één en heeft nu weer drie punten meer dan PSV. De druk ligt dus weer bij de Eindhovenaren, die donderdag op bezoek gaan in Tilburg bij Willem II.

Ajax startte met Kasper Dolberg in de punt van de aanval, waardoor Dusan Tadic naar de linksbuitenpositie opschoof. David Neres begon daardoor op de bank. Lassina Traoré zat voor het eerst op de bank, doordat Klaas-Jan Huntelaar geschorst is.

Bij Vitesse ontbraken Vyacheslav Karavaev en de geschorste Alexander Büttner. Bryan Linssen viel uit tijdens de warming-up. Hij werd vervangen door Mohammed Dauda. De ploeg uit Arnhem speelde 5-4-1, waardoor het erg druk was voor het doel van keeper Remko Pasveer.

Ajax bovenliggende partij

Ajax was duidelijk de bovenliggende partij en was constant in de aanval, waarbij de Amsterdammers wel moesten uitkijken voor de counters van Vitesse. De Amsterdammers kregen ondanks de geparkeerde bus veel kansen, onder meer voor Donny van de Beek. Ook Matthijs de Ligt was met een kopbal uit een hoekschop dicht bij de openingstreffer. Dolberg werd vaak belaagd en de Ajacieden claimden minstens twee penalty’s. De duidelijkste was toen de spits door Pasveer werd neergelegd, terwijl de keeper niet bij de bal kon.

Vitesse was één keer gevaarlijk in de eerste helft toen Buitink alleen op Onana afging, maar Daley Blind greep in met een goede sliding.

Ajax kreeg een aantal vrije trappen rond de zestien, zonder dat het doelpunten opleverde. Met nog vier minuten te gaan voor de rust wisselden Tadic en Ziyech van kant. Tadic kreeg de bal en zette voor terwijl Ziyech mooi ruggelings om zijn verdediger heen draaide en de bal binnen tikte.

Eerste strafschop Ajax

Meteen na de rust kreeg Dolberg twee kansjes, maar de 2-0 viel na tien minuten toen De Ligt overduidelijk werd vastgehouden bij een voorzet. Tadic benutte de gegeven strafschop: 2-0.

Drie minuten later was het al 3-0. Matthijs de Ligt kopte een voorzet beheerst binnen. Even leek Ajax helemaal over Vitesse heen te lopen, maar een volgend doelpunt van Hakim Ziyech werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel.

Daarna liet Vitesse het verdedigende spel varen en werd een aantal keer gevaarlijk. Uit een van die kansen scoorde Navarone Foor de 3-1.

Tweede penalty Ajax

Jurgen Ekkelenkamp stond in de 80e minuut koud in het veld toen hij in de zestien werd neergelegd. Dat buitenkansje was wel besteed aan Tadic, die zijn tweede van de avond aan kon laten tekenen, zijn 24e doelpunt in de eredivisie van dit seizoen.

Door de wissels bij Ajax, ook Kristensen kwam in het veld, was de organisatie even weg. Daardoor was het twee minuten na de 4-1 Ekkelenkamp die niet op tijd terug was om de eveneens ingevallen Darfalou van de 4-2 af te houden.

In de extra tijd kreeg Matús Bero zijn tweede gele kaart, zodat Vitesse de wedstrijd eindigde met tien man, maar dat maakte voor de uitslag niets meer uit.

Ajax zorgde met de vier doelpunten tegen Vitesse ook nog voor een record. In alle competities hebben de Amsterdammers nu 160 keer gescoord. Het oude record stond op naam van AZ'67 dat in het seizoen '80/'81 tot 158 goals in alle competities kwam.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Tagliafico (Kristensen/62); Schöne (Ekkelenkamp/79), Van de Beek, De Jong; Ziyech (Neres/62), Dolberg, Tadic

Opstelling Vitesse: Pasveer; Clark, Clarke-Salter, Doekhi, Van der Werff, Bero; Dauda, Foor (Matavz/67), Serero, Ødegaard; Buitink (Darfalou/79)