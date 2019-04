Politie maakt einde aan striptease op schip in Amsterdam

AMSTERDAM - Surveillerende agenten van de waterpolitie hebben het paasweekend hun handen vol gehad aan overtredingen op het water. Behalve het uitschrijven van de nodige bekeuringen voor varen onder invloed, kwam de politie ook in actie voor een striptease op een passagiersschip in Amsterdam.

Toen de agenten zagen hoe een vrouw aan boord van het schip uit de kleren ging, besloten ze een eind te maken aan de striptease. "Schennis van de eerbaarheid", verwoordt een politiewoordvoerder de overtreding, "want wat agenten kunnen zien, kunnen andere mensen ook zien."

De agenten gingen aan boord van het passagiers om een hartig woordje met de opvarenden te spreken. "De dame in kwestie had toen al een T-shirt aangetrokken", vertelt de woordvoerder. Het is overigens niet de eerste keer dat de politie een melding binnenkrijgt over schaarsgeklede opvarenden. "We horen het wel vaker."