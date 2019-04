Buren treuren om afgebrande woonboerderij Zuidschermer

ZUIDSCHERMER - De vertrouwde aanblik van de grote woonboerderij op de hoek van de Laanweg in Zuidschermer is na een heftige brand vanmorgen verdwenen. De woning is volledig in de as gelegd en buren zijn aangedaan door de enorme schade.

Verslagen en bedroefd staan buren Boelo ten Have en Lida Nederkoorn-Blaauw op de dijk. Ze kennen de bewoners en het huis beiden goed. "Afschuwelijk, echt afschuwelijk", brengt Lida uit. "Ik kwam buiten, toen zag ik dat er geblust werd boven het dak. De wind staat de andere kant op, dus ik had daarvoor niets in de gaten gehad."

De overburen merkten de brand wel op en zij hebben de bewoners gealarmeerd en in veiligheid gebracht. Het nieuws van de brand verspreidde zich snel in de kleine gemeenschap en daarom stond ook oud-buurman Boelo te kijken naar wat er over is van het huis waar hij jaren bij in de buurt woonde. "Ik ging door de grond toen ik het hoorde", vertelt hij. "Ik ben naar mijn zoon gereden een paar huizen ernaast en hij zei: 'ik sta nog te huilen'. Dit grijpt je zo aan. Je staat aan de grond genageld en je kan er niks aan doen."

De onmacht die hij voelt voor de bewoners, maken hem emotioneel. "Ik ben gewoon kwaad", zegt hij. "Maar op wie? Op het onrecht wat er nu is gebeurd." Dat boze gevoel wordt versterkt door de historische waarde van de woonboerderij. Het pand werd in 1865 gebouwd. "Nou is de zaak vlak, maar het komt wel weer omhoog", klinkt het strijdvaardig. "Als je een jaar verder bent staat het er weer, laten we dat hopen."