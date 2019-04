Niets meer over van woonboerderij na vernietigende brand Zuidschermer

ZUIDSCHERMER - Van de woonboerderij Landlust aan de Laanweg in Zuidschermer is bijna niets meer over na de zeer grote brand die er vanmorgen uitbrak. Binnen anderhalf uur was het pand uit 1865 met de grond gelijk gemaakt.

Het vuur begon rond 6.30 uur, waarna er tot 8.00 uur geprobeerd is om de brand te blussen:

Tekst gaat door onder foto



Wat nu nog rest, zijn verkoolde houten balken en een muurtje dat nog overeind staat.

Een buurman kan de nieuwe realiteit amper bevatten, vertelt hij tegen NH Nieuws. "Ik zag het met lede ogen aan, het is verschrikkelijk. Het pand is zo oud, dat het niet te bevatten is dat het nu allemaal weg is."

Lees ook: Grote brand verwoest woonboerderij in Zuidschermer

Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.