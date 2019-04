Zomerseizoen van start op Schiphol

SCHIPHOL - Dit paasweekend markeert het begin van de drukke zomerperiode op Schiphol. Tot eind oktober verwerkt de luchthaven ruim 200.000 passagiers per dag. Dat schrijft de NOS.

"Gecontroleerd druk", beschijft een woordvoerder van Schiphol de drukte van vandaag tegenover de NOS. "Het is wel druk, maar dat hadden we verwacht. Daarom hebben we allerlei maatregelen genomen om de boel in goede banen te leiden." De maatregelen uitte zich in extra personeel en controlepunten.

In de meivakantie, tussen 19 april en 13 mei, verwerkt Schiphol 5,4 miljoen passagiers. De luchthaven raadt aan om via de Schiphol-app hun vlucht te volgen de actuele wachttijd in de gaten te houden. "Kom op tijd, maar ook weer niet te vroeg, want dan kun je niet inchecken", besluit de woordvoerder.