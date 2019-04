Handgranaat gevonden bij parkeergarage in Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft vanochtend een handgranaat gevonden in de Amsterdamse Spuistraat. De omgeving was sinds 7.30 uur afgezet, maar is inmiddels weer vrijgegeven.

Het explosief werd rond dezelfde tijd gevonden ter hoogte van een parkeergarage. Buurtbewoners zeggen tegen AT5 dat de handgranaat werd neergelegd voor een coffeeshop, maar de politie kan dit niet bevestigen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) doet onderzoek naar de handgranaat.

Op 5 april ontplofte in dezelfde straat een handgranaat voor de ingang van de club Max Fox. De club is gevestigd onder Hotel W Amsterdam en werd op last van burgemeester Halsema gesloten.

Explosieven

In de hoofdstad worden vaker explosieven op straat gevonden. Gisteren nog werd een handgranaat vastgeplakt op een brievenbus van een appartementencomplex aan de Eerste Coehoornstraat. De granaat zou volgens De Telegraaf bedoeld zijn voor de woordvoerder van de Nasr-moskee.

Vorige maand ging bij een coffeeshop in de Linnaeusstraat voor de tweede keer een explosief af. Begin februari ontploften explosieven op twee plaatsen in de hoofdstad: bedrijventerrein Sloterdijk en in de Jan Evertsenstraat.