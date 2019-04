Hoe een gans mensen verbindt: standbeeld 'Gijs de Gans' onthuld in Twisk

TWISK - Aan de dorpsstraat in Twisk is het bronzen standbeeld van Gijs de gans onthuld door burgemeester Frank Streng van Medemblik. Gijs, die vorig jaar overleed, was voor veel mensen niet zomaar een gans. Hij werd door vele Twiskers verzorgd en omarmd als boegbeeld van het dorp.

Vijfentwintig jaar lang is Gijs de gans de verbindende factor in het dorp geweest, totdat hij vorig jaar zomer overleed. Op een buurtbarbeque werd toen het idee geopperd om een inzamelactie te starten voor een standbeeld.

"We hebben alle Twiskers een brief gestuurd en aangeschreven en dat heeft geresulteerd in een bijdrage van drieduizend euro", vertelt Vok Kay van de dorpsraad. Met als resultaat: een bronzen beeld van Gijs, ontworpen door kunstenares Monique Germaine Scheers.

Verzorging

Aan het einde van deze vrijdagmiddag stroomt de tuin waar Gijs altijd woonde, vol met zo'n tachtig belangstellenden. Met name voor Jopie Koeleman is het een bijzondere middag: toen het slechter ging met Gijs, ging zij twee keer per dag naar hem toe om hem te verzorgen en te voeren. Acht jaar lang kwam ze Gijs opzoeken. "Hij was ontzettend slim en had ontzettend veel humor", vertelt Jopie als ze Gijs omschrijft.

Symbool

"Ik ben zelf veehouder en heb soms wel duizend ganzen op mijn terrein, dat vind ik dan minder leuk. Maar Gijs is echt bijzonder", zegt Vok Kay met een lach. Ook burgemeester Streng, zelf woonachtig in Twisk, heeft Gijs gekend: "Een gans is een gans, maar Gijs was een hele eigenzinnige gans. Het staat voor het symbool voor saamhorigheid. Hij was onlosmakelijk verbonden met de Twisker samenleving."

Aan de Dorpstraat staat een informatiebord over Gijs. Het standbeeld staat op het privé-erf waar Gijs altijd gewoond heeft, maar is vanaf de weg te zien.