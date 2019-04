Vijf verdachten aanslag Telegraaf langer vast

AMSTERDAM - Vijf verdachten van de aanslag op het gebouw van De Telegraaf blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald. Eén verdachte is door de rechtbank in vrijheid gesteld, maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft daar hoger beroep tegen aangetekend.

Op 26 juni reed een bestelauto door de glazen pui van het hoofdkantoor van De Telegraaf aan de Basisweg. Daarna stak de bestuurder jerrycans met benzine in brand. De schade was aanzienlijk. Politie en justitie vermoeden dat de voortvluchtige Ridouan Taghi (41) achter de aanslag zit. Hij staat op de internationale opsporingslijst van de politie als verdachte van een serie onderwereldmoorden.

De aanslag op het gebouw van de krant heeft geleid tot twee onderzoeken, die elkaar overlappen. Parallel aan het onderzoek naar de aanslag loopt er een onderzoek naar de diefstal van snelle auto's. Voor beide onderzoeken zijn in totaal dertien verdachten opgepakt. In totaal zitten nog acht mensen vast.

In beide zaken vindt op 4 juli een eerste openbare, niet-inhoudelijke zitting plaats.