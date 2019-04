Leerlingen gooien met vuurwerk en eieren bij afgelaste examenstunt Amstelveen College

AMSTELVEEN - Ondanks dat het Amstelveen College vandaag dicht blijft en de examenstunt is afgelast, zijn er vandaag toch tientallen leerlingen naar de school gekomen. Beveiligers met honden zorgen voor een grimmige sfeer. Leerlingen gooien met vuurwerk, bier en eieren.

Ongeveer 150 leerlingen uit de vierde, vijfde en zesde klas staan verkleed voor de school. Zij balen dat hun examenstunt niet doorgaat. Het had vandaag eigenlijk een mooi feestje moeten worden, maar door de aanhoudende dreiging van relschoppers die het feest wilden verstieren, besloot de schoolleiding de dag af te blazen.

"We hadden een stunt voorbereid en nu opeens komen we aan en staan er allemaal waakhonden waardoor we niet meer naar binnen mogen", vertelt een leerlinge uit de vijfde klas. Ook een andere leerlinge baalt. "We hebben vanochtend een mail gehad dat onze examenstunt is afgelast. We hadden alles al voorbereid met de school. We hadden boxen geregeld en nu staan we hier eigenlijk te wachten voor niks."

Signalen

De schoolleiding en ouders ontvingen signalen dat de examenstunt uit de hand zou lopen. "De afgelopen tijd zijn er zoveel signalen bij ons binnengekomen dat mensen de boel hier wilden gaan verstoren dat we de veiligheid niet meer konden garanderen. Niet voor de examenkandidaten, maar ook niet voor de andere leerlingen die eigenlijk na het tweede uur naar huis zouden moeten," zei rector Anke de Peuter eerder vandaag tegen AT5.

Toen eenmaal duidelijk werd dat de leerlingen het Amstelveen College echt niet binnenkwamen, ging het gerucht dat ze zich zouden verplaatsen naar het Keizer Karel College in Amstelveen. Daar was op dat moment ook een examenstunt bezig. De school kreeg een waarschuwing van de politie en deed daarom uit voorzorg de hekken dicht.