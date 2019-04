Amstelveen College dicht uit angst voor rellen: "Wij zijn zeer teleurgesteld"

AMSTELVEEN - (AT5) Het had vandaag een mooi feestje moeten worden voor de eindexamenkandidaten van het Amstelveen College. Maar door de aanhoudende dreiging van relschoppers die het feest wilden verstieren, heeft de schoolleiding besloten de dag niet door te laten gaan.

De eerste twee uur zouden er gewoon lessen zijn, maar daarna moest het feest gaan losbarsten. Met muziek, een schuimmachine en leuke spelletjes moest het vooral een leuke een gezellige dag worden. "Vorig jaar hadden we een heel mooi feest, dus dat wilden we dit jaar graag op dezelfde manier doen", aldus rector Anke de Peuter.

Teleurstellend

"De laatste echte schooldag is een bijzonder moment voor de eindexamenkandidaten, maar ook voor de school zelf. Dat wil je dan feestelijk met elkaar afsluiten. Daarom is het zo ongelofelijk teleurstellend dat het nu niet door kan gaan. We hadden de leerlingen echt een leuk feestje gegund."

Toch besloot de schoolleiding de examenstunt af te lasten. "De afgelopen tijd zijn er zoveel signalen bij ons binnengekomen dat mensen de boel hier wilde gaan verstoren dat we de veiligheid niet meer konden garanderen. Niet voor de examenkandidaten, maar ook niet voor de andere leerlingen die na het tweede uur naar huis moeten."

Signalen

"We kregen deze signalen via social media, maar ook de conciërge, afdelingsleiders en ouders vingen dingen op. Mensen van binnen én buiten de school wilden bewust naar de school komen om te rellen. Het mooie weer en het feit dat veel andere scholen vandaag vrij zijn hielpen daar niet bij. Wij durfden het op deze manier niet aan."

Volgens De Peuter is er elk jaar overleg met de politie rondom de examenstunt en wordt er ook altijd beveiliging ingezet. "Toch was dat nu niet voldoende voor ons om te kunnen garanderen dat de stunt veilig zou verlopen. Het is doodzonde dat dit mooie feest nu niet door kan gaan. Gelukkig hebben we na de examens nog wel een mooi gala voor de kandidaten om het jaar toch goed af te sluiten."