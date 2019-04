Slechtziende Manola kan weer naar buiten dankzij project AutoMaatje

AMSTERDAM - Ze had niet gedacht dat ze ooit nog zo makkelijk naar buiten zou kunnen. Voor de slechtziende Manola Sint Jago uit Amsterdam Osdorp is het een fantastisch initiatief: dankzij het project AutoMaatje kan ze gewoon weer op pad.

"AutoMaatje is een landelijk project", vertelt projectleider Jasmijn van Katwijk. "Per locatie wordt het gerund door burennetwerken. Buren uit de hele stad vervoeren elkaar met hun eigen auto. Het is vooral heel handig voor de minder mobiele buren."

Sociale vervoerservice

Hans Nunes Cardozo voelt zich helemaal op zijn plaats als chauffeur bij AutoMaatje. "Ik ging met pensioen en was bang dat ik in een diep gat zou vallen", vertelt Hans tegen NH Nieuws. Daarom ging Hans op zoek naar iets waar hij een hoop mensen mee kon helpen en toch vrij was. Hij is laaiend enthousiast over de sociale vervoerservice en kan het iedereen dan ook aanraden om zich aan te melden.

Lees ook: Showdown: eindelijk een sportvereniging voor West-Friese slechtzienden

Iedereen kan een AutoMaatje rijden, maar wie een ritje wil meerijden moet eerst goed uitleggen waarom ze een AutoMaatje willen en niet met het OV mee gaan. Van Katwijk: "En als wij weten wat voor hulp mensen nodig hebben dan zoeken wij daar het juiste maatje bij."