Enkhuizer (47) krijgt fikse boete voor palingstroperij en dierenmishandeling

ENKHUIZEN - "We willen de paling in Nederland een goede kans op overleven bieden, maar die moeite wordt op deze manier grof ondermijnd.” Met deze strenge woorden sprak de officier van justitie (OvJ) in Haarlem de 47-jarige Enkhuizer Richard B. en zijn zoon toe. Die eiste een boete van 8.000 euro tegen B. en 600 euro tegen zijn zoon.

De twee mannen worden verdacht van palingstroperij en dierenmishandeling in 2017. "Als ik had geweten dat dit zo hoog op zou lopen, had ik wel gewoon paling in de winkel gekocht", zei B. in de rechtszaal. Dit meldt mediapartner Medemblik Actueel.

Eerder was de man beroepsvisser op de Noordzee, maar nu kwam hij bij de politie in beeld na een melding dat er een man in een wetsuit met een net bezig was bij de Grootslagpolder in Andijk. Daar werd later ook een fuik aangetroffen.

Stikkende vissen

B. en zijn zoo werden op 7 mei aangehouden. In zijn achterbak lag een flinke visvangst. In zijn tuin werden fuiken aangetroffen met vissen die langzaam aan het stikken waren. Om die reden werd B. ook aangeklaagd voor dierenmishandeling.

De Enkhuizer stelde dat al zijn vangst voor eigen gebruik was. Dit geloofde justitie alleen niet. De OvJ eiste daarom dat B. ruim 1.200 euro terug moet betalen. Dit geld zou hij verdiend hebben met de illegale vangst. De politierechter legde uiteindelijk een lagere boete op van 1.000 euro. Zijn zoon werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.