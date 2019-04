Extra half jaar gebiedsverbod voor bewoner beschoten huis: verdachten langer in voorarrest

HAARLEM - Het gebiedsverbod voor een bewoner van een beschoten huis in de Dr. C. A. Gerkestraat in Zandvoort is met een half jaar verlengd. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente. Het voorarrest van verdachten Hassana B. (20) en Oussama T. (52) is vandaag door de rechtbank verlengd.

Het bewuste huis is op 26 november beschoten - daarbij raakte een slapende 14-jarige jongen gewond - en een paar weken later lag daar een granaat op de stoep. Vanwege de consternatie bracht burgemeester Niek Meijer een bezoek aan de buurt en schreef de omwonenden een brief.

Het verlengde verbod is van toepassing op de straat en directe omgeving. Dit is besloten om 'orde en rust in de omgeving van de beschoten woning te herstellen en te voorkomen dat er zich nieuwe bedreigingen en ernstige gewelddadigheden voordoen.'

Gevangenis

Twee mannen stonden vandaag voor de Haarlemse rechtbank pro forma terecht. Hen wordt poging tot moord ten laste gelegd. Hassana B. (20) en Oussama T. (52) moeten langer blijven vastzitten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun rechtszaak. De datum daarvan is nog niet bekend. Er is ook een derde man verdacht. Hij zit in de gevangenis een straf uit voor een andere zaak.

Het openbaar ministerie wil niets zeggen op de vraag of de drie mannen ook verdacht worden voor het plaatsen van de handgranaat.