Burgemeester Zandvoort vraagt bedreigde inwoner zijn huis te verlaten

ZANDVOORT - Na een kogelinslag en een aangetroffen granaat in de Dr. C.A. Gerkestraat in Zandvoort, heeft burgemeester Meijer de gedupeerde bewoner gevraagd om voorlopig elders te gaan wonen. Dat schrijft hij in een brief aan de getroffen buurt.

Afgelopen maandag werd de granaat aangetroffen in de straat en een paar weken geleden werd er op een huis geschoten. Omdat burgemeester Meijer merkt dat er veel zorgen zijn bij omwonenden, heeft hij ze een brief gestuurd. Na de vondst van de granaat is hij ook in de straat poolshoogte gaan nemen.

Brief

Het politie-onderzoek is nog volop bezig en het is nog niet duidelijk is of beide incidenten met elkaar te maken hebben. Meijer laat in de brief weten dat "de bewoners van het betrokken adres op mijn verzoek tijdelijk ergens anders verblijven. (...) Verder ben ik van plan een gebiedsverbod op te leggen aan de betrokken bewoner voor de Dr. C.A. Gerkestraat en de directe omgeving."

Ontruimd

Tijdens het onderzoek naar de granaat konden omwonden tijdelijk hun huizen niet in. Ook een basisschool moest maatregelen nemen van de politie. De kinderen mochten tijdens het onderzoek niet naar buiten.