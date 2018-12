Zandvoorters geschokt na vondst handgranaat in woonwijk

ZANDVOORT - Omwonenden en ouders van basisschoolleerlingen zijn geschrokken van het nieuws dat vanmiddag een handgranaat is gevonden in Zandvoort. De granaat lag op de Doctor C.A. Gerkestraat, vlak bij een basisschool.

Een bewoner die een aantal huizen verderop woont had vanmiddag door dat er wat aan de hand was toen ze auto's tegen het verkeer in zag rijden op de Doctor C.A. Gerkestraat, een éénrichtingsweg: "Ik wilde mijn auto verplaatsen en zag mijn buurman met zijn auto de tegengestelde richting in rijden, toen ben ik even gaan kijken wat er aan de hand was".

Angstig

De handgranaat werd op straat gevonden. Het is nog onduidelijk hoe die daar terecht is gekomen. "Het komt wel dichtbij nu hé", vertelt de bewoner. "Het is angstig".

Een vlakbij gelegen basisschool kreeg opdracht van de politie om de kinderen binnen te houden, zo vertelt directrice Mirjam Fuldner: "We hadden natuurlijk geen idee wat er aan de hand was, maar hadden wel door dat het serieus was. We hebben gewoon geprobeerd hier de rust te bewaren en dat lukte wel."

"Krijgen we hier nou ook al weer dat gerommel?"

De kinderen mochten na schooltijd wel gewoon het gebouw verlaten, en werden opgevangen door geschrokken ouders. "Je krijgt gelijk dat idee van we moeten elkander redden enzo", vertelt een grootouder. "Ik was zeer ongerust. Ik denk bij m'n eigen: krijgen we hier nou ook al weer dat gerommel? Dit is zo'n heerlijk dorp, een prachtig dorp."

Een moeder vertelt dat het goed gaat met haar kinderen. "Maar ik denk dat we het er thuis nog wel even over hebben. Het speelt wel, dat merk ik."

De politie heeft laten weten dat er onderzoek is gedaan naar de granaat, en dat deze geen gevaar opleverde voor de omgeving. Twee weken geleden werd in dezelfde straat ook al een woning beschoten. Een veertienjarige jongen raakte toen gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide incidenten.