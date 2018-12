Handgranaat midden op straat gevonden in Zandvoortse woonwijk

ZANDVOORT - Op de Doctor C.A. Gerkestraat in Zandvoort is vanmiddag een handgranaat gevonden. De straat is afgezet.

De straat is een belangrijke doorgaande weg in het kustdorp. Ook staan er veel huizen. Leerlingen van de Oranje Nassauschool moeten binnenblijven. Een deel van de kinderen was binnen toen de granaat werd aangetroffen een ander deel was op het schoolplein.

De straat blijft afgesloten. Ouders van de kinderen wordt geadviseerd hun auto in de Frans Zwaanstraat te parkeren.

Gevaar voor omgeving

Een explosievenverkenner van de politie is aanwezig. Of de granaat een gevaar vormt voor de omgeving is nog niet bekend.

In de straat lopen agenten met kogelwerende vesten. Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten dat er op dit moment onderzoek wordt gedaan.

Jongen gewond

In dezelfde straat werd eind november een huis beschoten. Een 14-jarige jongen die in dat huis sliep raakte toen gewond aan zijn hand.