Visser voelt zich verjaagd door de windmolens: "Op zee ligt geen toekomst meer"

IJMUIDEN - De Nederlandse vissers beleven zware tijden. De pulsvissers kregen dinsdag in Europa te horen dat ze met deze techniek niet langer hun brood mogen verdienen in de Europese wateren. In de schaduw van alle aandacht voor de pulsvissers vechten ook de kleine conventionele vissers voor hun voortbestaan.

De meeste van die beroepsvissers hebben het zwaar. Zo zwaar dat ze er de brui aan geven. Als voornaamste schuldige wijzen ze naar de windmolenparken in zee waar ze niet meer mogen vissen. "En aangezien het water voor de hele Noordzeekust langzamerhand wordt volgebouwd met windmolens, is er voor ons niks meer te halen", zegt visser Jelle Visser.

Vissen in het bloed

De IJmuidenaar, oud-profvoetballer van Telstar en AZ, is gestopt met het werk dat hem in het bloed zit. "Een dag niet op zee is een dag niet geleefd. Maar als er niks meer te halen is, moet je je conclusies trekken", verzucht hij, "want het moet wel leuk blijven." En leuk, dat is het door de windmolens allang niet meer. "Wij mogen er niet vissen maar er nu wel doorheen varen. Alleen, wat heb je eraan? Als je er te dicht bij zo'n paal komt, krijg je een dikke boete."

Lees ook: Verbod op pulsvissen nu officieel: "Je wordt gewoon afgemaakt"

Visser krijgt steun van het EMK (Eendracht Maakt Kracht), maar ook als collectief krijgen de vissers weinig voor elkaar tegen de kabinetsplannen meer windmolens in de Noordzee te plaatsen. Job Schot, voorzitter van de EKV: "Het ergste vind ik de leugens. Ze zeggen dat de vissen in de buurt van de windmolenparken het goed doen, maar het is aangetoond dat ze door de trillingen massaal sterven als zo'n windmolen de zeebodem ingaat. De vis wordt verjaagd en daardoor ook de visserman."

Perspectieven

Een woordvoerder van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zegt dat hij zich kan voorstellen dat de vissers zich bedreigd voelen. "Maar het is niet zo dat de hele Noordzee wordt volgebouwd. We willen kijken wat voor perspectieven we de vissers nog kunnen bieden, bijvoorbeeld door een andere, innovatieve manier van vissen. Daar willen we samen met de vissers naar kijken."

Lees ook: Compensatie windmolens is "eerste stap naar gasvrij Wijk aan Zee"

Jelle Visser wacht daar niet meer op. Hij vaart nog zelden uit en heeft een nieuw bestaan opgebouwd aan de wal. Hij heeft een viszaak, die gerund wordt door zijn zoon. "Die jongen wilde ook wel zee op, maar ik heb tegen hem gezegd dat-ie beter aan de wal kon blijven om iets op te bouwen. De zee biedt jonge mensen geen toekomst."