Eendjes in Huizen springen van metershoog balkon op weg naar water

HUIZEN - "Ontroerend vond ik het, om te zien hoe de jonge eendjes een voor een van het balkon sprongen", zegt Fien Hammink uit Huizen. Ze was er gisteren getuige van hoe een moedereend haar kroost stimuleerde van het metershoge balkon van Hamminks buurman te springen, op weg naar het water. "Ze ploften vrij hard neer op de grond."

Hammink is het wel gewend dat er op het balkon aan de IJsbaankade in Huizen kleine eendjes geboren worden. "Vorig jaar had de moeder ook al eieren uitgebroed in zijn plantenbak, en nu deed ze het weer. Ik had haar de afgelopen tijd een beetje gevoerd, want het beestje kwam geen moment van haar nest af."

Maar nu was het tijd om uit te vliegen, vond moeder. Dat de plantenbak op een balkon vier hoog staat, deerde haar niets. Hammink: "Gisteren moedigde ze de eendjes aan om van het balkon te springen. En dat deden ze."

Mankeerden niets

Met een plof kwamen de kleintjes op de grond terecht. Hoewel het er heftig uitziet, mankeerden de eendjes niets. "Ze spartelden even, maar al gauw kwamen ze in beweging en gingen ze naar hun moeder toe." Als ze alle negen op de grond zijn, loopt moeder naar de waterkant toe. De eendjes duiken één voor één het water in. Op eentje na.

"Het is niet gefilmd, maar ik heb gezien dat het laatste eendje er later ook achteraan is gegaan", besluit Hammink.