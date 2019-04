'Raceteam' van Montessorischool Beverwijk hard in training voor belangrijke wedstrijd

BEVERWIJK - Samenwerking. Daar draait het om bij de deelnemers aan het project waarbij kinderen van basisscholen teams vormen rond een radiografisch bestuurbare modelauto. De Montessorischool in Beverwijk is één van de scholen die op 10 mei in Heemstede meedoen aan de zogeheten RC Cup Challenge.

De strijd is een initiatief van Tata Steel, die kinderen in contact wil laten komen met techniek en wetenschap, maar hen ook de voordelen van goede samenwerking wil laten zien. En dat op meerdere gebieden. Er zijn namelijk niet alleen prijzen voor de snelste teams, maar bijvoorbeeld ook voor het mooiste design van de race-autos en voor het team dat het beste zijn sponsorzaakjes voor elkaar heeft.

Sponsoren

Om mee te kunnen doen moesten de leerlingen zelf op zoek naar geldschieters. De Montessorischool van meester Sem Bleeker slaagde daar uitstekend in. Zo wisten ze Mc Donald's in Beverwijk te strikken als sponsor. Als tegenprestatie ruimden de kinderen troep op rond de vestiging op de Parallelweg.

Lees ook: Alkmaarse basisschool is sportiefste van het land

Sem Bleeker is trots op zijn kinderen, die dinsdagavond oefenden op de baan in Heemstede. De training verliep niet vlekkeloos, hier en daar vloog nog wel eens een auto van de baan. "Maar het gaat mij er om hoe ze samenwerken. Dat doet de één wat beter dan de ander, maar we zijn zeker op de goede weg."

Leren

Of het genoeg is om op 10 mei te winnen, durft hij niet te voorspellen. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar hij vindt eigenlijk dat de grootste winst al is behaald. "Het gaat erom dat ze veel leren van dit project en dat gaat heel goed. Leren is meer dan taal en rekenen, mooi om te zien hoe ze dit oppakken."