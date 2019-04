Geliefd restaurant in Egmond-Binnen wordt herbouwd na verwoestende brand

EGMOND BINNEN - Een paar maanden geleden legde een verwoestende brand Gasterij Nieuw Westert in de as, tot verdriet van vele inwoners van het dorp. Vandaag werd duidelijk dat het restaurant herbouwd gaat worden.

Dat meldt mediapartner Uitkijkpost.nl.

Ondanks dat het afgebrande restaurant er momenteel troosteloos bijligt, wordt er hard gewerkt aan een snelle herbouw. Er wordt gekeken naar geschikte partners om het hele proces van herbouwen soepel te laten verlopen.

Lees ook: Egmonders geschrokken van verwoestende brand in geliefd restaurant

Wanneer het restaurant de eerste gasten weer kan verwelkomen, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de eetgelegenheid in oude glorie wordt hersteld. Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de oude details die nog overgebleven zijn. Ook zal er geprobeerd worden het oude team weer bij elkaar te krijgen.

Bekijk hieronder beelden van de verwoestende brand