Duurzaamste vakantievilla van Europa staat op Texel: "Het is ons gelukt"

TEXEL - De groepsaccommodatie van de familie Eelman op Texel is uniek. Het gebouw met drie luxe vakantievilla's is niet aangesloten op gas of elektra en daarmee de meest duurzame vakantievilla van Europa. "Mensen verklaarden me voor gek, maar het is ons gelukt."

Opa en oma Eelman begonnen in de jaren vijftig met badgasten in de koeienschuur. Daarna nam zoon Paulus de boel over en bouwde een echt groepsverblijf voor vakantiegangers.

Een paar jaar geleden gaf Paulus' zoon Martijn aan dat hij samen met zijn vrouw Hendina de zaak wilde voortzetten, maar dan wel met een nieuw gebouw en heel duurzaam. "Het is geboren uit het idee dat de wereld en in eerste instantie Texel duurzamer moet worden. Wij zien onszelf en beetje als pioniers. En het was echt een uitdaging om helemaal van het gas en het elektra af te gaan. We zijn nu off-grid zoals dat heet", vertelt Martijn vol trots.

Off-grid

Het dak van de nabijgelegen schuur ligt vol met de nieuwste lichting zonnepanelen. Daarnaast staat er in de schuur een pelletkachel, de eerste ketel ter wereld die electriciteit opwekt. De kachel wordt gestookt op houtkorrels die heel effectief zijn. Stroom wordt opgeslagen in een modern accusysteem. "Dat alles samen zorgde ervoor dat we met dit luxe vakantiegebouw off-grid konden gaan."

In de villa laat Martijn nog een ander revolutionair snufje duurzaamheid zien. Een wonderdouche die slechts twee liter water per minuut verbruikt. "Het is een Nederlandse uitvinding. Elke recirculatiedouche herbergt eigenlijk een mini-zuiveringsinstallatie. Het douchewater wordt continu gezuiverd van vuil en zeep en hergebruikt en steeds aangevuld met een beetje schoon water. Dat draagt natuurlijk heel erg bij aan ons streven om super duurzaam te zijn."

Wat merken de gasten ervan dat ze in de meest duurzame vakantievilla van Europa zitten? "Niks", zegt de Belgische mevrouw die net haar koffers heeft gepakt. "Alles werkt, het is lekker warm en je kan in de sauna gaan zitten of in bad. En alles is even mooi."