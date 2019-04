Hilversummers starten eigen coöperatie: auto's delen met je smartphone

HILVERSUM - Een bijzonder initiatief in Hilversum. Daar zijn burgers zelf in actie gekomen om hun woonomgeving energieneutraal te maken. Hoe? Met hun eigen coöperatie waarmee ze als wijkbewoners elektrische auto's delen. Dankzij een app is het mogelijk om een van de vijf Nissan Leafs of een Tesla te reserveren.

Zo hopen de Hilversummers, die zich hebben verenigd in de Hilversumse Energie Transitie (HET), minder CO2 uit te stoten en het overvolle straatbeeld met geparkeerde auto's te veranderen. Veel mensen hebben twee of meer auto's, waarvan er een nauwelijks wordt gebruikt.

Auto ongebruikt

"Ik was zo iemand die een auto had staan, en een tweede die bijna nooit werd gebruikt", vertelt Witho Oost, een van initiatiefnemers van het project. "Op een gegeven moment zijn we er met een groepje mensen over gaan praten. Daar kwam uit dat we eigenlijk een auto moesten delen."

Lees ook: Autorijden op zonne-energie

Een van de grote voordelen van autodelen is dat er een voertuig voor de deur staat. Dankzij het aanbod van meer dan vijf auto's is er altijd eentje beschikbaar. Met een app reserveer je een auto, vervolgens kun je met een pasje een auto loskoppelen en kan je de weg op.

Greendeal

De gemeente Hilversum is ontzettend blij met het initiatief van HET en heeft een greendeal gesloten met de stad. HET-coördinator én deelnemer Jeroen Pool: "Het geeft ons een zet in de rug om alles zo goed mogelijk te doen en heel goed neer te zetten."

Jouw Noord-Holland

Noord-Holland is misschien wel de meest innovatieve provincie als het gaat om kenniseconomie en circulaire economie. De provincie stimuleert op tal van gebieden initiatieven die hieraan bijdragen. In Jouw Noord-Holland laten we dat zien met nieuwsverhalen en video's op onze online platformen én op radio en tv. Jouw Noord-Holland wordt gemaakt in samenwerking met de provincie Noord-Holland.