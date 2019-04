Jam van fruit dat te rijp is om te verkopen: "Weggooien is slechtste optie die er is"

AMSTERDAM - Jaarlijks wordt er meer dan 41 kilo voedsel per persoon verspild. Dit vonden Amsterdammers Charlotte Heine en Joep Weerts te veel. Daarom startten zij een initiatief waarbij ze groente en fruit die er niet meer zo mooi uitzien of tegen de vervaldatum aanlopen, omtoveren tot jam en chutneys.

Het idee voor Potverdorie! ontstond toen Charlotte in de supermarkt toekeek hoe grote hoeveelheden groenten en fruit uit de schappen werden gehaald. Uit nieuwsgierigheid vroeg ze waar het naartoe ging. Het werd weggegooid, omdat het er niet mooi genoeg meer uit zag om verkocht te worden, zo kreeg ze te horen.

Met Potverdorie! willen Charlotte en Joep voedselverspilling tegengaan. Charlotte: "Het allermooiste zou zijn als Potverdorie! niet meer nodig zou zijn, omdat er niets meer wordt verspild. En dat allle groente en fruit - mooi en minder mooi - gewoon gegeten worden."

Jam en chutney's

Van de rijpe groente en fruit die Charlotte en Joep krijgen van de supermarkten en telers worden de meest bijzondere combinaties gemaakt. Denk aan een jammetje met banaan, gekonfijte gember en safraan of een aardbeienjam met roze peper.

