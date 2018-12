Dit wordt het dessert van het Dankjewel Diner!

AMSTERDAM - De voorbereidingen van het Dankjewel Diner zijn overal in volle gang. Zo ook in restaurant Johannes, aan de Herengracht in Amsterdam.

In de keuken is chef Sam Ruizendaal druk met het dessert voor morgen. Op het menu staat een trifle, maar dan wel op 'z'n Johannes'. "Het is echt een klassieker, maar met een leuke nieuwe twist", legt de chef uit. "Het past zeker goed bij een kerstavond, want er zit een beetje drank in, warm ei, mooie chocolade en cake."

Lees ook: Dit wordt het voorgerecht bij het Dankjewel Diner!

150 toetjes moeten er morgen klaar staan voor de gasten van het diner, dus daar heeft hij zijn handen vol aan. Toch kost het hem weinig moeite, want hij is er trots op dat hij aan de slag mag gaan voor de gasten. "Het is altijd leuk om iets terug te doen voor mensen die iets belangrijks hebben gedaan voor de maatschappij", vertelt hij. "Dat geeft een goed gevoel."

Lekker

Trots en tevreden met het resultaat toont chef Sam het dessert, zoals dat morgen ook opgediend zal gaan worden. "Ik hoop dat de mensen die het toetje krijgen het lekker gaan vinden!"

Dankjewel Diner 2018

Het Dankjewel Diner 2018 vindt dinsdagavond 18 december plaats in de Q-Factory in Amsterdam. Met het diner zetten we mensen in het zonnetje, die zich voor anderen inzetten zonder daar iets voor terug te verlangen. Deze lieve mensen krijgen een avondje uit aangeboden en een heerlijk diner voorgeschoteld.