Dit wordt het voorgerecht bij het Dankjewel Diner!

ALKMAAR - Nu alle 150 helden zijn uitgenodigd voor het Dankjewel Diner 2018, moet er natuurlijk wel wat lekkers op tafel komen. Kok Michel Rekers uit Koedijk verzorgt het voorgerecht: bonbon rosbief.

De voorbereidingen voor het Dankjewel Diner 2018 zijn in volle gang. Nu alle gasten bekend zijn, is het zaak dat ook het driegangendiner tot in de puntjes is verzorgd.

Lees ook: 27 stoelen en doos vol servies voor Dankjewel Diner

Bij slagerij Peter Groot in Alkmaar is kok Michel Rekers vandaag druk bezig met het voorgerecht. Wij zochten hem op om te kijken wat hij de 'Helden van Noord-Holland' voor gaat schotelen:

Dankjewel Diner 2018

Het Dankjewel Diner 2018 vindt dinsdagavond plaats in de Q-Factory in Amsterdam. Met het diner zetten we mensen in het zonnetje, die zich voor anderen inzetten zonder daar iets voor terug te verlangen. Deze lieve mensen krijgen een avondje uit aangeboden en een heerlijk diner voorgeschoteld.