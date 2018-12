Afscheid Commissaris van de Koning Remkes: "Hij moet eerst thuis gaan opruimen"

NOORD-HOLLAND - Johan Remkes heeft bij zijn afscheid als Commissaris van de Koning de gouden provinciepenning gekregen, de hoogste onderscheiding van de provincie. Er waren onder meer mooie woorden van minister-president Mark Rutte en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Maar wat zijn vrouw betreft zit vakantie vieren er niet gelijk in: "Hij moet eerst zijn papieren opruimen, heel veel papieren."

Minister-president Mark Rutte vertelde dat hij vanaf zijn tijd als jonge staatssecretaris veel van Remkes heeft geleerd, maar ook dat hij nog wel eens 'badend in het zweet wakker wordt van de discussie over de superprovincie'.

Bal richting het ravijn

De fusie tussen Noord-Holland, Flevoland en Utrecht leek al een feit, maar door de inzet van Remkes zag het kabinet er op het allerlaatste moment toch van af. Maar wat Remkes heeft gedaan, blijft onduidelijk. "Heel diplomatiek zeg ik dat ik het ook niet meer precies weet. Maar die bal rolde vanzelf richting het ravijn en daar is hij zeker niet voor gaan lopen", aldus premier Rutte.

In zijn afscheidsspeech bedankte een geëmotioneerde Remkes toch ook vooral zijn vrouw. "Mijn lieve vrouw. Jij was er als het nodig was. Jij hield mij vanuit Groningen op orde, en na 1 januari houden we elkaar samen op orde." Jarenlang woonden ze alleen in het weekend samen.

Reizen en fietsen

En ook zijn vrouw Nicolette Pinkster ziet uit naar meer tijd samen. "Het is een mooie tijd geweest in Noord-Holland. Maar ik verheug me op meer tijd met elkaar. Als hij klaar is met opruimen is het tijd voor vakantie, samen reizen en ook fietsen."



Tijdens zijn afscheid van de provinciale staten kreeg Remkes behalve de provinciepenning, ook een kunstwerk en werd een ruimte in het provinciehuis naar hem vernoemd. Verder waren er speeches van onder meer Statenleden Bram van Liere (Partij voor de Dieren), Xander den Uyl (PvdA), gedeputeerde Elisabeth Post en minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren.