Commissaris van de Koning Remkes stak zelf stokje voor 'superprovincie'

NOORD-HOLLAND - Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft hoogstpersoonlijk een stokje gestoken voor de komst van een 'superprovincie'. Dat zegt hij in een afscheidsinterview met NH Nieuws, waarin hij terugblikt op de afgelopen 8,5 jaar.

In het openhartige interview vertelt Remkes dat hij zich goed herinnert dat hij vlak na het aantreden van het kabinet Rutte II (november 2012) ging eten met minister Plasterk. Tijdens dat etentje besprak hij de plannen voor de vorming van een 'superprovincie' tussen Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. "Ik heb hem toen uitgelegd aan welke voorwaarden zo'n fusie moest voldoen wilde Noord-Holland daar aan meewerken. We wilden dat er naar het takenpakket werd gekeken."

Volgens Remkes werd er niet naar hem geluisterd door het kabinet. Vlak voordat in 2014 de wet zou worden ingediend om de fusie mogelijk te maken, kwam hij daarom zelf in actie, vertelt hij voor de camera:

Hoofdprijs

Remkes (67) gaat verder in op de reden om er na al die jaren mee te stoppen. "Deze functie voelt nog steeds als een hoofdprijs. Ik heb een mooie tijd gehad en de ambitie om door te gaan was er nog wel. Ik voel me geestelijk en fysiek nog steeds goed." Maar uiteindelijk gaven privéredenen de doorslag voor zijn besluit, zo legt hij uit:

Gesprek met omkopers Hooijmaijers

Toen Remkes begon in Noord-Holland had hij te maken met onder meer de vervolging van oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers, die zou zijn omgekocht door bedrijven die bevoordeeld wilden worden bij provinciale projecten. "Ik hoorde veel verhalen gehoord over hoe mensen behandeld en benaderd werden. En veel geruchten dat er van alles niet deugde. Dus we moesten wat doen om te voorkomen dat we van incident naar incident gaan", aldus Remkes.

Daarom werd de commissie Schoon Schip aangesteld die de provincie doorlichtte. Daar kwam uit dat er niets mis was met de bestuurscultuur. Ondertussen onderzocht het OM de vermeende omkopingen van Hooijmaijers. Het leidde tot een veroordeling tot ruim twee jaar cel, en de bedrijven kochten verdere vervolging af. Reden genoeg voor Remkes om met die bedrijven een gesprek aan te gaan:

Hele interview

Het complete interview met de Commissaris van de Koning vind je hier: