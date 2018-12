Haarlems restaurant Olivijn heeft na vijf maanden al een Michelinster

HAARLEM - Ze zijn nog maar net open, maar restaurant Olivijn in de Haarlemse Kleine Houtstraat behoort nu al tot de Nederlandse top. Vandaag ontving eigenaar en chefkok Menno Post een eerste Michelinster.

"Het is echt een teamprestatie", aldus Post, die vanmiddag een bruisend onthaal krijgt van zijn collega's in Haarlem. Een paar uur eerder stond hij nog op het podium van het Nieuwe De La Mar Theater in Amsterdam om de Michelinster in ontvangst te nemen.

Lees ook: Drie Noord-Hollandse restaurants beloond met Michelinster

'Sterrenteam'

Het klinkt vreemd, na vijf maanden al zo'n grote prijs winnen. Sommige restaurants doen er jaren over, maar bij Olivijn weten ze inmiddels wel hoe het is om een Michelinster te winnen. Het is letterlijk en figuurlijk een 'sterrenteam'. "Ik kom zelf van de Bokkedoorns, waar we twee sterren hadden. En veel collega's hebben ook al in sterrenzaken gewerkt", zegt Post.

Ze omschrijven het restaurant zelf als huiselijk en de gerechten laten volgens Post écht het hoofdproduct zien. "Als je langoustine op de kaart zet, dan moet je ook een mooie gebakken langoustine laten zien en niet twee van die kleine stukjes."

Volle bak

Eén ding is zeker. Ze hadden al drukke weken, maar het gaat nog veel en veel drukker worden. "Het is echt belachelijk, het afgelopen uur hebben we er al vijftig reserveringen bij gekregen", zegt restaurantmanager Wietse 't Jong. De telefoon is inmiddels even naast de hoorn gelegd, want die Michelinster moet natuurlijk wel even samen goed gevierd worden.