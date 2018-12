Drie Noord-Hollandse restaurants beloond met Michelinster

NOORD-HOLLAND - In het DeLaMar Theater in Amsterdam zijn de Michelinsterren weer uitgedeeld. Drie Noord-Hollandse restaurants hebben voor het eerst een vermelding in de Michelingids gekregen.

Een van de gelukkige chefs is Menno Post, van Olivijn in Haarlem. Het restaurant in de Kleine Houtstraat opende nog maar vijf maanden geleden. Post werkte eerst als chef bij De Bokkedoorns in Overveen, waar hij in januari vertrok.

"Van chef in loondienst naar hoofdverantwoordelijk is echt anders", zei hij na de bekendmaking. "We zijn pas vijf maanden open. Dit kan ik alleen met het team. Jongens die er helemaal voor gaan."

Daarnaast kregen twee Amsterdamse restaurants een ster: Bouganville van Tim Golsteijn en sommelier Lendl Mijnhijmer, en 212, van Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot.

Eén Noord-Hollands restaurant heeft zijn ster verloren: Sazanka in Amsterdam.

In het kaartje hieronder staan alle Noord-Hollandse restaurants met een Michelinster: