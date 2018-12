En ook dit jaar geen witte Kerst

NOORD-HOLLAND - Ondanks de sneeuwval van afgelopen weekend lijkt het erop dat we dit jaar opnieuw een 'groene' kerst krijgen. Dat verwacht NH Radio-weerman Jan Visser.

Want waar het kwik dit weekend nog tot onder de nul graden zakte, stijgt de temperatuur inmiddels weer flink. "Door een lagedrukgebied op de oceaan is het deze week wisselvallig weer, met van tijd tot tijd regen. De temperatuur ligt tussen de 7 en 8 graden", legt Visser uit.

Lenteweer

En kouder gaat het zeker niet worden, met als voorlopig hoogtepunt kerstavond (24 december). Dan verwacht Visser 11 tot 12 graden. "Met een slag om de arm, natuurlijk. Daarna wordt het wel minder zacht en geen regen, maar dat betekent in ieder geval geen winterweer."

De laatste witte Kerst was alweer in 2010. Toen lag in een groot gedeelte van Noord-Holland enkele centimeters sneeuw. Alleen in de Noordkop en op Texel viel geen sneeuw.

Voorlopig moeten we het dus doen met archiefbeelden. Wil je toch nog even genieten van de sneeuw(pret)? Kijk hieronder naar de sneeuw van afgelopen weekend!