Van den Brom: "Dit neem je mee naar dinsdag"

ALKMAAR - Natuurlijk was trainer John van den Brom opgelucht dat invaller Björn Johnsen AZ in de 94e minuut alsnog naar de 2-1 overwinning op Excelsior kopte. Maar niet alleen vanwege de drie punten die de Alkmaarders daardoor kunnen bijschrijven. "Morgen sta je heel anders op dan je vanavond 1-1 speelt."

"We wnnen niet met echt top spel", vervolgt Van den Brom. "We kunnen beter dan dat we vandaag hebben gezien, maar ondanks dat hebben we veel kansen gecreëerd. Het duurde veel te lang, maar de overwinning is wel verdiend en het gevoel dat je meeneemt naar dinsdag is zo belangrijk."

Dinsdag speelt AZ in eigen stadion voor de beker tegen PEC Zwolle. Voor de Alkmaarders een belangrijke wedstrijden in een seizoen dat meer tegenslag dan voorspoed kent. Van den Brom: "Je wint twee wedstrijden achter elkaar. Dat is goed voor het vertrouwen."

