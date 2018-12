AZ wint vijftien seconden voor tijd van Excelsior

ALKMAAR - In het waterkoude Alkmaar was AZ de sterkste ploeg, maar de spelers van coach John van den Brom hadden moeite om het overwicht om te zetten in doelpunten. Na de 1-1 bij rust, zorgde de ingevallen Bjørn Johnsen een paar seconden voor tijd voor de 2-1. De andere doelpunten kwamen op naam van Denis Mahmudov en Guus Til.

In een wedstrijd met heel veel hoekschoppen, vooral voor AZ kwam Excelsior geheel tegen de verhouding in op voorsprong. Voor het zover was hadden Idrissi, Stengs en Svensson al levensgrote kansen gehad, maar keeper Alessandro Damen stond iedere keer in de weg.

Voorsprong Excelsior

Na een klein half uur spelen moest Marco Bizot voor het eerst in actie komen op een schot van Jeffry Fortes. Een minuut later kon hij de bal uit het doel halen nadat Denis Mahmudov met eeb vlammend afstandsschot had gescoord.

Gelijkmaker Til

Met nog zes minuten te gaan in de eerste helft kopte Guus Til AZ weer op gelijke hoogte uit een voorzet vanaf links. Met die 1-1 stand gingen de ploegen rusten.

Minder druk

AZ zette in de tweede helft minder druk dan in het eerste deel van de wedstrijd. Toch was de eerste echte kans na een klein uur spelen voor Idrissi, die de bal in de rechter benedenhoek schoot, waar Damen de bal kon pakken. Daarna waren er nog een paar kansjes voor AZ, maar de ploeg mocht ook dat blij zijn dat Eliás Ómarsson geen grotere schoenmaat heeft, anders waren de Rotterdammers bij een van de spaarzame uitbraken van Excelsior opnieuw op voorsprong gekomen.

Met nog zo'n twintig minuten te spelen kwam Mounir El Hamdaoui, die in het verleden nog topscorer was bij AZ, in het veld bij Excelsior. En bij AZ kwam Johnsen voor het eerst sinds hij geblesseerd raakt weer in het veld.

Beste kansen voor AZ

Niet lang daarna kon Til de bal net niet over de doellijn koppen na een mooie actie van Idrissi. De grootste kans was opnieuw voor Til. Idrissi legde de bal vanaf de achterlijn goed terug, maar Til schoof de bal net langs de verkeerde kant van de paal. In de 83e minuut kraag Johnsen nog een goede kopkans, die opnieuw door Damen werd verijdeld.

Winnende treffer Johnsen

In de laatste minuut vande blessuretijd werd het dan toch nog 2-1. Bjørn Johnsen kopte de bal achterwaarts uit een voorzet van Idrissi in het doel, zodat AZ toch nog de verdiende zege kreeg. De supporters die al eerder het stadion hadden verlaten misten dus de winnende treffer.

Door de overwinning, en omdat Heracles van PSV verloor, staat AZ nu op de vijfde plaats met 25 punten uit zestien wedstrijden.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Koopmeiners, Ouwejan; Midtsjø, Til, Maher; Stengs (Johnsen/70), Seuntjens, Idrissi.

Opstelling Excelsior: Damen; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Haspolat, Messaoud (Hadouir/86), Koolwijk; Mahmudov, Ómarsson (El Hamdaoui/70), Bruins