Personenbus brandt uit in Amsterdam Nieuw-West Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - (AT5) Een geparkeerde bestelbus in de Top Naeffstraat in de Amsterdamse buurt Geuzenveld-Slotermeer (Nieuw-West) is vannacht rond 2:45 uur volledig uitgebrand. Er is vermoedelijk sprake van brandstichting.

Buurtbewoners werden opgeschrikt door twee harde knallen en zagen het bestelbusje enkele momenten later in brand staan. De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat het busje volledig uitbrandde. Gesmolten plastic

Door de brand liep ook een personenauto, die naast het bestelbusje geparkeerd stond, forse brandschade op. Op het trottoir werd gesmolten plastic gevonden, vermoedelijk een jerrycan. De politie heeft het busje niet in beslag genomen voor verder sporenonderzoek.

