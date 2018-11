Deel dit artikel:













VVD wil defensiedrones inzetten tegen autobranden Amsterdam Foto: Martin Damen / AT5

AMSTERDAM - (AT5) In de zoektocht naar hulpmiddelen in de strijd tegen autobranden, is de Amsterdamse VVD uitgekomen op onbemande vluchtsystemen van defensie. Na een succesvolle proef in Utrecht pleit raadslid Marianne Poot voor het inzetten van de toestellen in Amsterdam.

Bijna 200 auto's gingen er in 2017 in Amsterdam in vlammen op. Toch konden er maar drie personen worden aangehouden in datzelfde jaar. Het grote probleem is dat de dader op heterdaad betrapt moet worden omdat sporen van de daad door de hitte van de brand vaak worden uitgewist. Lees ook: Autobrand nummer 25 in Amsterdam-Noord: twee voertuigen in lichterlaaie In Utrecht is er op drie manieren geprobeerd om camera's in te zetten om de pakkans te verhogen. Er is daar gewerkt met de politiehelikopter, de politiedrone en onbemande vluchtsystemen van defensie. Alleen dat laatste middel bleek effectief te kunnen zijn. Klein vliegtuig

Deze onbemande toestellen van defensie zijn niet te vergelijken met de drones die veel mensen kennen. Ze vliegen op een hoogte van 300 meter en zien eruit als een klein vliegtuig met vleugels en hebben niet de helikopterwieken die commerciële drones vaak hebben. Lees ook: Twee auto's total loss door brand in Amsterdam De grote hoogte waarop ze vliegen is, volgens de VVD, de reden dat de privacy van burgers gewaarborgd blijft. Met behulp van warmtesensoren kunnen ze vervolgens branden opsporen. Poot vraagt nu aan het college om serieus naar de drones te kijken en plannen te maken om het gebruik ervan te gaan implementeren. 💬 Whatsapp ons!

