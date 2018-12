Lokale partijen uit Bergen, Beverwijk en Haarlem sluiten zich aan bij Code Oranje

NOORD-HOLLAND - Drie lokale partijen uit evenzoveel Noord-Hollandse gemeenten hebben zich verbonden aan de politieke beweging Code Oranje, eerder dit jaar opgericht door burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard. Ook twee partijen uit andere provincies scharen zich achter de beweging, die onder meer in Noord-Holland aan de komende Provinciale Statenverkiezingen wil meedoen.

De Noord-Hollandse partijen die hebben 'besloten een associatie aan te gaan met Code Oranje' zijn Trots Haarlem, Samen Beverwijk en Gemeentebelangen Bergen. Buiten Noord-Holland zijn dit SLV Schiedam en Vitaal Valkenswaard. Bovendien overwegen lokale partijen uit tien andere gemeenten zich ook bij Code Oranje aan te sluiten.

De lokale partijen die zich bij de beweging aansluiten maken dit kenbaar door 'Code Oranje' toe te voegen aan hun oorspronkelijke naam. Ook zullen door lokale partijen voorgedragen kandidaten op de kieslijsten van Code Oranje in diverse provincies staan.

Bert Blase beschouwt de stap van de partijen als erkenning van het streven om burgers meer inspraak te geven. "Dit doen zij niet zomaar. In de lokale politiek wordt dagelijks de noodzaak ervaren om meer zeggenschap aan inwoners te geven." Eerder zei hij daarover al tegen NH Nieuws: "We willen als het ware de democratie terugveroveren, en teruggeven aan onszelf."

Grotere kans op zetels

Het aanhaken van de lokale partijen zal bij de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen het bestaansrecht van de beweging aantonen, verwacht hij. "De steun van deze partijen vergroot de kans fors dat Code Oranje doordringt tot de Staten van de verschillende provincies en de Eerste Kamer. En daarmee krijgt de omvorming van onze democratie op provinciaal en landelijk niveau de boost die broodnodig is."

Verkiezingen

Code Oranje doet bij de aankomende verkiezingen in ieder geval mee in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en mogelijk ook Gelderland en Overijssel. De beweging presenteert haar Noord-Hollandse kandidaten tijdens een presentatie op 5 november. Code Oranje wil op termijn ook meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.



Lokale partijen die zich aansluiten bij Code Oranje blijven zelfstandig, maar worden wel geacht het streven naar meer burgerzeggenschap en vernieuwing van de democratie uit te dragen. "Met hen zijn afspraken gemaakt, waarbij enerzijds hun lokale autonomie gewaarborgd is, en tegelijk duidelijk wordt dat er eensgezindheid is in het streven naar meer burgerzeggenschap en het vernieuwen van onze democratie."

'Agenda van onderop'

Behalve het toevoegen van de naam Code Oranje aan de eigen naam en de het afvaardigen van kandidaten voor de kieslijst van de beweging, wordt met de partijen afgesproken hoe ze 'de agenda van onderop' kunnen vormgeven.



Code Oranje onderstreept dat het niet voorbehouden is aan lokale partijen om bij beweging aan te sluiten, maar dat ook (afdelingen van) landelijke partijen de naam kunnen gaan voeren. Van die laatste optie is nog geen gebruik gemaakt.

Toen Bert Blase het oprichting van de beweging eind oktober wereldkundig maakte, had hij al enkele tientallen mensen vanuit het gehele politieke spectrum om zich heen verzameld. Hij stelde dat de beweging wordt gedragen door mensen uit alle lagen van de bevolking, met allemaal hun eigen opvattingen.

"Laat ook in de provincie en in Den Haag men de borst gaan natmaken, want dit komt eraan", sprak Blase zelfverzekerd in oktober voor de camera van NH Nieuws.

