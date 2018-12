Hilversumse Zonnestraal definitief niet op Werelderfgoedlijst

HILVERSUM - Acht lange jaar heeft de gemeente Hilversum zich er voor ingezet, maar de Zonnestraal wordt toch niet voorgedragen voor de Unesco Werelderfgoedlijst. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven vandaag aan monumentenwethouder Jan Kastje laten weten.

Eerder gaf de adviesgroep Zon, lucht en water ook al een negatief advies voor de wens van de gemeente. 'Zonnestraal is een veelbesproken en hoog gewaardeerd iconisch monument van het Nieuwe Bouwen in Nederland. Het belang van Zonnestraal staat dan ook niet ter discussie', zo staat in een rapport van de adviesgroep. 'Toch zijn wij van mening dat de uitzonderlijke universele waarde van Sanatorium Zonnestraal niet is aangetoond.'

Toch was al het werk niet voor niks. Het proces heeft veel aandacht voor Zonnestraal opgeleverd. Dit heeft, volgens de gemeente, een merkbaar effect gehad voor de economische en toeristische betekenis van Zonnestraal voor Hilversum.

Het is dit jaar negentig jaar geleden dat Jan Duiker het sanatorium in Hilversum heeft gebouwd.