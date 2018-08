Deel dit artikel:











Landgoed Zonnestraal bestaat negentig jaar: het begon allemaal met Ome Jan Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Het is dit jaar feest op Zonnestraal. Het is alweer negentig jaar geleden dat Jan Duiker het sanatorium heeft gebouwd. Daarom worden er dit jaar verschillende activiteiten georganiseerd om het feest te vieren. Reden voor NH Gooi om in de geschiedenis van het sanatorium te duiken.

Conny Rijbroek is nu manager van het landgoed en weet veel over het ontstaan van Zonnestraal. "Het is opgericht door diamantarbeiders. In die jaren kregen ze heel veel TBC en Ome Jan van Zutphen wilde graag wat doen voor de arbeiders. Toen heeft hij een stuk grond gekocht in Hilversum en er een sanatorium laten opzetten." Nazorg

"Het was ook een plek voor nazorg, want Ome Jan van Zutphen vond dat de TBC patiënten ook klaar gemaakt moesten worden om weer terug te gaan naar de maatschappij. Daarom waren er ook werkplaatsen, waar de patiënten konden werken", vertelt Rijbroek. Benieuwd naar wat ze nog meer vertelt over de geschiedenis van dit bijzondere landgoed? Bekijk de video hierboven.